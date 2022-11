Crash Bandicoot Wumpa League: ancora rumor sul gioco multiplayer

Dopo il primo e intrigante avvistamento di Crash Bandicoot: Wumpa League alla GDC 2021, il misterioso - e mai annunciato - progetto di Toys For Bob è sparito dalle scene videoludiche.

Gli appassionati del marsupiale arancione non se ne sono però dimenticati e ora è arrivato il momento di tornare a chiedersi se il progetto sia effettivamente in sviluppo. Il content creator Liam Robertson non sembra avere dubbi in proposito, come ribadisce nell'interessante video che trovate in apertura a questa news. Nel filmato, quest'ultimo riferisce infatti di aver recuperato interessanti informazioni relative al progetto, apparentemente celato dietro il nome in codice Project Lava.

Stando all'insider, Crash Bandicoot: Wumpa League sarebbe in sviluppo presso gli studi di Toys For Bob sin dalla pubblicazione di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Originariamente atteso per il 2021, il titolo avrebbe tardato a debuttare a causa del coinvogimento dei suoi autori del processo di supporto post lancio a Call of Duty: Warzone. Dopo la pausa forzata, Toys For Bob sarebbe però tornata a lavorare su Crash Bandicoot: Wumpa League, presunto spin-off multiplayer che vedrebbe gruppi di giocatori contendersi la raccolta del maggior numero possibile di frutti Wumpa. Lo scontro avrebbe luogo su di mappe abbastanza ampie, al punto che i giocatori potrebbero contare anche su di una serie di deltaplani con cui spostarsi tra i livelli.



Al momento, lo ricordiamo, ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte di Activision o Toys For Bob. Che un annuncio di Crash Bandicoot: Wumpa League possa arrivare ai The Game Awards 2022?