Crash e Spyro: nessun accenno a nuovi giochi al meeting con gli azionisti di Activision

Nella notte Activision ha tenuto un meeting con gli azionisti della compagnia per illustrare i risultati finanziari dello scorso trimestre e fare il punto della situazione sull'anno in corso. Confermato l'arrivo di un nuovo Call of Duty nel 2020, mentre nessuna novità è emersa per quanto riguarda Crash Bandicoot e Spyro The Dragon.

In molti pensavano che dopo il successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro Fueled e Spyro Reignited Trilogy Activision avrebbe continuato a investire su questi due franchise, ad oggi però tutto tace e nessuna novità è emersa dall'incontro con i finanziatori.

Il publisher ha affermato di essere al lavoro su "remastered e re-immaginazioni da annunciare più avanti nel corso dell'anno" senza però specificare altro. Una dichiarazione generica che potrebbe far pensare a riedizioni di classici Blizzard come Diablo II oppure a IP Activision come appunto Crash Bandicoot e Spyro.

L'unica sostanziale novità emersa per quanto riguarda Crash è il leak di Crash Bandicoot Mobile, non annunciato ufficialmente, il gioco dovrebbe approdare su smartphone e tablet quest'anno, presentandosi come un Endless Runner stile Temple Run, mentre non ci sono notizie di alcun tipo sul futuro di Spyro The Dragon.