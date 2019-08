Crash, Spyro e IP classiche: Activision invita a 'restare sintonizzati' per novità

Recentemente, le icone di Crash Bandicoot e dell'amato Spyro hanno ottenuto un'accoglienza decisamente positiva da parte della community videoludica, spingendo Activision a discutere del loro possibile futuro.

Nel corso di un nuovo meeting finanziario, i vertici della Compagnia hanno infatti offerto commenti decisamente interessanti sull'argomento. In particolare, il Presidente Robert Kostich ha affermato: "Se guardate a Crash N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Crash Team Racing, sono tutti giochi incredibili che i nostri team hanno ottimamente modernizzato per le piattaforme di oggi". Per evidenziarne l'accoglienza, Kostich ha sottolineato come la sola trilogia dedicata a Crash sia stata in grado di raggiungere quota 10 milioni di copie vendute!

A fronte di tali risultati, non sorprende che il Presidente abbia ricordato come tale riscontro abbia "riaffermato la natura durevole di questi franchise" per la compagnia. Ma Kostich è andato oltre, dichiarando: "Quando si guarda al nostro catalogo di IP, pensiamo che vi siano al suo interno molte IP a cui i fan vorrebbero giocare ancora , quindi, su questo, direi di restare sintonizzati per alcuni futuri annunci. Ma oltre alle semplici remaster, ci sono anche parecchie opportunità ora per innovare e pensare a contenuti completamente nuovi per queste IP [...]".



Insomma, sembra che le IP classiche di Activision potrebbero approfittare di questa congiuntura favorevole per ritornare in azione: che cosa vi piacerebbe vedere annunciato? Ne approfittiamo per ricordarvi che, per maggiori informazioni sui titoli citati, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Spyro Reignited Trilogy e la recensione di Crash N Sane Trilogy.