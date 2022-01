Crash e Spyro, le due icone PlayStation appartengono ora Microsoft: quale futuro su Xbox?

Microsoft ha formalizzato l'acquisizione di Activision-Blizzard, e l'accordo stretto tra le due parti prevede che tutte le IP precedentemente sotto l'ala della compagnia di Call of Duty saranno in futuro gestite direttamente dal colosso di Redmond.

Tra i franchise su cui Microsoft ha messo le mani con questa clamorosa operazione abbiamo Call of Duty, Tony Hawk's Pro Skater, Overwatch, World of Warcraft, Diablo e molti altri ancora. Come sottolineato dall'insider Okami Games tramite un suo recente tweet, nell'elenco delle IP Activision ora possedute da Microsoft sono presenti anche due mascotte che per anni hanno rappresentato il gaming su PlayStation.

Parliamo naturalmente di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, che hanno segnato in particolar modo la storia di PlayStation One. Le serie sono stato rispettivamente ideate da Naughty Dog e Insomniac Games (ad oggi entrambe le software house fanno parte dei PlayStation Studios), ma in seguito sono state comprate proprio da Activision-Blizzard. Entrando a far parte della sempre più numerosa famiglia degli Xbox Game Studios, la compagnia consegna i diritti di ambo i franchise nelle mani di Microsoft.

Activision aveva recentemente concentrato i suoi sviluppatori sulla serie di Call of Duty, e non sembrava particolarmente interessata ad esplorare nuove possibilità con Crash e Spyro. Chissà, a questo punto, come evolverà la storia delle due mascotte, ora che rappresentano due dei nomi di punta del gaming su Xbox.