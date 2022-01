Crash e Spyro nel futuro di Xbox: Phil Spencer non vede l'ora di sviluppare i nuovi giochi

Il boss della divisione Xbox e nuovo CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha colto l'occasione offertagli dall'ultima intervista al Washington Post per discutere del futuro di due IP di Activision a lui care, ossia quelle di Spyro e Crash Bandicoot.

Scambiando quattro chiacchiere con la nota testata giornalistica pochi giorni dopo aver annunciato il matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard, Spencer ha affrontato varie questione, ivi compresa, appunto, quella riguardante il futuro delle nuove IP Xbox di Crash e Spyro.

Il dirigente Microsoft si riallaccia al lavoro svolto in questi anni da Toys for Bob, la sussidiaria di Activision artefice dei successi di Crash Bandicoot 4 It's About Time e la Reignited Trilogy delle avventure del draghetto viola Spyro, per spiegare come "speriamo davvero di essere in grado di lavorare con loro una volta che questo accordo verrà finalizzato".

Per spessa ammissione di Spencer, infatti, "sono IP che amo dalla mia infanzia e so che i nostri team non vedono l'ora di ottenerle, per questo vogliamo assicurarci di avere le risorse giuste per lavorare su quei franchise. Davvero, non vedo l'ora che inizino queste conversazioni, penso che si tratti di uno di quei fattori centrali per la nostra strategia legata all'aggiunta delle risorse e all'aumento delle nostre capacità".



Sempre a detta del boss del team Xbox, anche altre IP "dormienti" potrebbero risorgere grazie al matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard: "Stavo guardando l'elenco delle loro IP e, voglio dire, andiamo! King's Quest, Guitar Hero... credo ci sia anche HeXen".