Crash Team Racing compare in un sondaggio di PlayStation Asia: remake/remaster in arrivo?

Secondo quanto riportato da GearNuke, il nome Crash Bandicoot Racing (titolo asiatico di Crash Team Racing) è apparso in un sondaggio di PlayStation Asia che chiede ai giocatori quali prodotti abbiano provato su PlayStation 4.

La lista è ben nutrita e include produzioni come God of War, Metal Gear Solid V, Uncharted 4, Resident Evil VII Biohazard e Crash Bandicoot Racing, ovvero il nome utilizzato in oriente per Crash Team Racing. La presenza del gioco in lista appare decisamente strana considerando che il sondaggio è relativo ai giochi per PlayStation 4.... qualcosa bolle in pentola per il remake di CTR?

Difficile dirlo con certezza al momento: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ha riscosso un notevole successo e sembra difficile che Activision voglia abbandonare il personaggio di Crash, da tempo si parla di un nuovo episodio della serie in arrivo nel 2020... che il 2019 possa quindi vedere il ritorno di Crash Team Racing, in attesa di un platform inedito? L'ipotesi è certamente affascinante ma allo stato attuale purtroppo non supportata da indizi concreti.