Crash Team Racing: i dadi arrivati in redazione suggeriscono l'annuncio ai Game Awards

In redazione abbiamo ricevuto questa mattina dei dadi da auto di colore arancione (guarda caso, come il pelo di Crash Bandicoot) insieme ad un messaggio che lascia presupporre una possibile presentazione di Crash Team Racing Remaster ai Game Awards di questa settimana!

Il testo del biglietto recita: "derapando verso i Game Awards il 6 dicembre", proprio questa sembra essere la sede scelta da Activision per annunciare la riedizione di Crash Team Racing, che arriva a due anni di distanza dal lancio di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Uscito nel lontano 1999 su PSOne, CTR potrebbe dunque tornare nel corso del 2019, al momento non ci sono conferme in merito ma gli indizi sembrano puntare in questa direzione. Non ci resta quindi che attendere i Game Awards 2018, in programma venerdì 7 dicembre alle 02:30 del mattino, per saperne di più sul ritorno di Crash Team Racing!

E ricordatevi di seguire Francesco Fossetti su Instagram per aggiornamenti con foto e video sulle attività di redazione, e non solo...