Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta al primo posto della classifica italiana

B2Boost, in collaborazione con la federazione europea ISFE, ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti durante la venticinquesima settimana del 2019, che va dal 17 al 23 giugno. Non stupisce affatto scoprire che in cima figura Crash Team Racing: Nitro-Fueled, che ha letteralmente seminato la concorrenza!

Il marsupiale arancione è riuscito a fare meglio di Grand Theft Auto 5 e Minecraft, titoli dalle gambe lunghissime presenti in classifica da tempo immemore. Ecco a voi:

Top 10 piattaforme aggregate

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) Grand Theft Auto 5 (PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360) Minecraft PlayStation 4 Edition (PS4) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch) MotoGP 19 (PC, PS4, Xbox One) Detroit: Become Human (PS4) Days Gone (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Tom Clancy's Rainbow Six Siege (PC, PS4, Xbox One) Rocket LEague (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Molto interessante anche la classifica che tiene conto dei singoli formati, dalla quale emerge la versione PlayStation 4 di Crash Team Racing come assoluta vincitrice, seguita dall'edizione per Nintendo Switch in seconda posizione. Su Xbox One ha fatto peggio, non andando oltre la quinta piazza.

Top 10 singoli formati

Crash Team Racing: Nitro-Fueled (PS4) Crash Team Racing: Nitro-Fueled (Nintendo Switch) Grand Theft Auto 5 (PS4) Minecraft PlayStation 4 Edition (PS4) Crash Team Racing: Nitro-Fueled (Xbox One) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch) Detroit: Become Human (PS4) MotoGP 19 (PS4) Days Gone (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Cosa ne pensate dei risultati di vendita? Anche voi avete acquistato Crash Team Racing: Nitro-fueled? Ne approfittiamo per segnalarvi che la versione PlayStation 4 del racing con protagonista il marsupiale arancione è affetta da un grave bug che corrompe i salvataggi . Verrà risolto con la patch in uscita il 3 luglio, che introdurrà anche la modalità Nitro Tour - Grand Prix