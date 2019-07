Crash Team Racing NF: Gran Premio preistorico il 2 agosto, arrivano le microtransazioni

Activision e Beenox hanno appena annunciato che il prossimo Gran Premio di Crash Team Racing: Nitro-Fueled si svolgerà dal 2 al 25 agosto: sarà intitolato Back N. Time e porterà i giocatori nell'era preistorica! Per l'occasione il titolo si arricchirà con nuovi contenuti, sfide ed eventi, come al solito in maniera totalmente gratuita.

Tanto per cominciare, sarà introdotto un tracciato nuovi di zecca, Prehistoric Playground: prendendosi più di una licenza storica, immergerà i piloti in un'ambientazione popolata da dinosauri con una flora di provenienza giurassica, caverne con dei murali dipinti e geyser che sbuffano dal sottosuolo. Completando le sfide e accumulando Punti Nitro i giocatori potranno sbloccare un totale di 18 nuovi oggetti, tra i quali spiccano i kart Nostalginator e Mammoth, la skin Dashing per Fake Crash e gli adesivi Cave Painting. Coloro che completeranno il Bronze Tier sbloccheranno un nuovo personaggio, Baby T.. Il premio per il Gold Tier è invece rappresentato dalla sua skin "Fake".

Anche il Pit Stop verrà rinnovato con tanti nuovi personaggi, kart, skin e oggetti di personalizzazione. Tra i tanti, spiccano i nuovi piloti Baby Crash e Baby Coco, il kart Probulot 2000 in arrivo direttamente da Crash Tag Team Racing e le nuove skin Mad Scientist Crash, Sabertooth Pura e Stone Age N. Tropy. L'aggiornamento di agosto segnerà anche il debutto delle microtransazioni nel Pit Stop, che consentiranno ai giocatori di acquistare le Monete Wumpa con soldi reali. I prezzi dei pacchetti non sono ancora stati rivelati. Gli sviluppatori, in ogni caso, hanno promesso che tale opportunità non influenzerà in alcun modo la progressione e le meccaniche di gioco, essendo completamente opzionale.

Cosa ve ne pare di tutte queste novità? Per una panoramica dei nuovi contenuti vi invitiamo a guardare il trailer in cima a questa notizia e le immagini raccolte nella galleria in basso. Crash Team Racin: Nitro-Fueled è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e continua ad occupare indisturbato la prima posizione della classifica italiana.