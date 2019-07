Crash Team Racing NF: ecco quanto sono migliorati i caricamenti su Switch

Crash Team Racing: Nitro-Fueled sta facendo divertire numerosi videogiocatori, sia quelli di vecchia data che hanno l'opportunità di gareggiare nuovamente nell'universo del marsupiale arancione a vent'anni di distanza, sia i più giovani. Il titolo di Beenox, tuttavia, seppur incredibilmente valido non è arrivato sugli scaffali privo di difetti.

I possessori di Nintendo Switch, ad esempio, lamentano fin dal lancio dei tempi di caricamento eccessivamente lunghi. Il team ha riconosciuto il problema fin da subito, e in queste settimane ha lavorato duramente per migliorare la situazione. L'impegno degli sviluppatori si è così concretizzato nell'appena pubblicata patch 1.0.5, che sfrutta la Boost Mode di Nintendo Switch - introdotta con il Firmware 8.0 dello scorso aprile - per accorciare le attese durante i caricamenti.

Il canale ContraNetwork ne ha subito approfittato per valutare la bontà dell'intervento, facendo un confronto tra i tempi di avvio con la patch 1.0.4 e nella nuova 1.0.5. Nel tracciato testato, il caricamento è risultato essere più breve di ben 15 secondi! Un miglioramento netto, che sicuramente renderà la fruizione del gioco più piacevole. Giudicate voi stessi guardando il video in apertura di notizia.

Nel frattempo, il nostro Giuseppe Carrabba ha provato ad immaginare un futuro per il franchise di Crash dopo il successo della N. Sane Trilogy e di Crash Team Racing: Nitro-Fueled.