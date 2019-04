Crash Team Racing NF: presentato il Funko Pop! del marsupiale arancione

Il celebre produttore Funko ha annunciato una nuova statuina della serie Pop! ispirata a Crash Team Racing: Nitro-Fueled, remake del gioco di go kart lanciato originariamente nel 1999 su PlayStation 2.

La nuova Funko Pop! raffigura il marsupiale arancione, con tanto di lingua penzolante, a bordo del suo fidatissimo kart di colore blu. La statuina verrà lanciata nel mese di luglio e risulta già preordinabile negli Stati Uniti d'America al prezzo di 29,99 dollari. Siamo sicuri che ben presto lo diventerà anche dalle nostre parti. Nel frattempo, potete ammirarla nelle immagini allegate a questa notizia. Come vi sembra? La acquisterete per aggiungerla alla vostra collezione?

Crash Team Racing Nitro-Fueled, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nelle ultime settimane sono state svelate numerose informazioni sul remake in via di sviluppo presso gli studi di Beenox. Il titolo includerà, oltre a quelle di CTR, anche le piste di Crash Nitro Kart, e raggiungerà i 60fps su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. I più nostalgici potranno utilizzare le musiche originali durante le gare grazie ad un'opzione dedicata, mentre la campagna potrà essere affrontata in due differenti modalità: classica e Nitro Fueled. Prima di lasciarvi, vi invitiamo - se non lo avete già fatto - a fare la conoscenza di Finto Crash!