Crash Team Racing NF: scaldate i motori, il Gran Premio di Spyro è iniziato!

Con un comunicato ufficiale, i ragazzi di Beenox hanno annunciato il nuovo Spyro & Friends Grand Prix ha ufficialmente aperto i battenti in Crash Team Racing: Nitro-Fueled, portando con sé nuovi personaggi, kart e oggetti esclusivi!

La più grande novità è senza dubbio rappresentata dall'introduzione di Spyro come personaggio sbloccabile. Il simpatico draghetto viola, in ogni caso, non è solo: ci sono anche Hunter e Gnasty Gnorc come personaggi giocabili e Sparx come maschera di protezione simile ad Aku Aku per il nuovo Spyro Circuit. Le novità non terminano qui: Spyro & Friends Grand Prix offre molti contenuti che i giocatori potranno acquisire solo se connessi ad internet, come i nuovi kart Spyromobile, Gnasty Ride e Dragonfly, oltre a nuovi elementi disponibili nel Pit Stop tra cui la nuova Gem Paint Jobs, ruote con elementi a tema, le skin Viking Polar, Orc Big Norm e altro ancora!

Assieme al Grand Prix, sono stati introdotti anche alcune migliorie all'esperienza di gioco e risolti diversi bug riscontrati sia nelle modalità offline, sia in quelle online. Il Kart Nostalginator e il personaggio Baby T. verranno regolarmente assegnati ai giocatori che se li sono guadagnati, mentre il menu Grand Prix è ora disponibile anche nelle lobby online.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Già che ci siamo, vi ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy, raccolta con i primi tre capitoli con protagonista il draghetto già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, verrà pubblicata su Nintendo Switch e PC via Steam il 3 settembre. Della versione PC di Crash Team Racing: Nitro-Fueled, invece, non si sa ancora nulla.