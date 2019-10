Crash Team Racing NF: in vendita il Firehawk Kart per supportare i veterani di guerra

Activision, che ha costruito gran parte della sua fortuna grazie alla serie Call of Duty, negli ultimi 10 anni ha aiutati oltre 54 mila veterani di guerra a costruirsi una nuova vita e a ottenere un lavoro al rientro in patria mediante l'organizzazione Call of Duty Endowment.

La compagnia, tuttavia, non intende fermarsi qui. Per supportare le sue ambizioni, che puntano al raggiungimento di un totale di 100.000 veterani di guerra entro il 2024, ha lanciato una nuova iniziativa, stavolta mettendo in vendita una kart davvero speciale per Crash Team Racing Nitro-Fueled, chiamato The Firehawk. Si tratta del primo veicolo in assoluto a ricalcare le sembianze di un aeroplano, il che lo rende ancora più speciale. Al momento, può essere acquistato solamente negli Stati Uniti d'America, al prezzo di 5 dollari, e nel Regno Unito, a 3,99 sterline. Trattandosi di un'iniziativa benefica, tutti gli introiti derivanti dalla vendita verranno donati ai fondi non-profit nei due paesi in questione. Nel frattempo, Activision e Beenox stanno lavorando per renderlo disponibile anche altrove.

Ne approfittiamo per ricordarvi che ieri 4 ottobre è cominciato lo Spooky Grand Prix di Crash Team Racing: Nitro-Fueled, che ha introdotto nel gioco un bel po' di nuovi contenuti, come la pista Nina's Nightmare e i personaggi di Nina Cortex, Komodo Moe e Dr. N. Brio da sbloccare.