Crash Team Racing Nitro-Fueld: almeno un milione di giocatori attivi su PS4

Activision deve ancora rivelare i dati di vendita ufficiali per Crash Team Racing Nitro-Fueled, ma il remake del celebre racing arcade dell'epoca PS1 dedicato alla mascotte Crash Bandicoot e ai suoi amici è un successo annunciato, soprattutto stando ai numeri diffusi in rete nelle scorse ore.

Grazie alle classifiche online infatti, si può calcolare il numero di giocatori che si sono connessi online e hanno giocato almeno una partita dal lancio dell'aggiornamento Grand Prix del 3 Luglio.

Su PlayStation 4 si parla di oltre un milione di utenti connessi, mentre su Xbox One la cifra supera i 240.000 giocatori e su Nintendo Switch i 171.000. Un risultato davvero impressionante, soprattutto se si pensa che il dato non tiene conto dei giocatori che non si sono connessi online.

D'altronde una delle carte vincenti del gioco si sta rivelando l'ottimo supporto di Beenox, che dopo aver fatto uscire un importante aggiornamento a sole due settimane dall'uscita del gioco (l'evento Grand Prix di cui sopra), ha anche annunciato una patch che ridurrà i tempi di caricamento in CTR, vero e proprio tallone d'achille del gioco, soprattutto su Nintendo Switch.

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Crash Team Racing: Nitro-Fueled. Che ne pensate del ritorno sui kart di Crash & Company?