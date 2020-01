Crash Team Racing Nitro-Fueled: arriva il nuovo Gran Premio Rustland

Benvenuti al Gran Premio di Rustland, la stagione più recente di Crash Team Racing Nitro-Fueled. Supera i tuoi avversari in questa terra desolata post-apocalittica, dove regna il caos e solo i piloti più audaci guadagnano il bottino. Sblocca nuove skin e nuovi kart per sgommare su una nuova pista.

Inoltre, puoi riempire il tuo Nitro Gauge per guadagnare un nuovo mostruoso personaggio perfetto per questa ambientazione. Infine, i fan potrebbero riconoscere Crash con in mano un trofeo speciale in questo Gran Premio. Per festeggiare la vittoria come Miglior Racing game ai Game Awards 2019, Crash festeggia la vittoria nella schermata di titolo del gioco.

Un nuovo personaggio

E' vivo, ed è pronto per correre. Sblocca il più grande errore di Crash, Mega-Mix! Una brutale combinazione mutante tra Dr. Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger e Dingodile, questo personaggio della storia di Crash Bandicoot è pensato per dare più brivido alla gara.

Una nuova pista

Un avamposto di acciaio, fuoco, graffiti e metalli pesanti è tutto ciò che rimane nell’arido paesaggio. È Mega-Mix Mania, una pista che ti farà rizzare i capelli!

Nuovi Kart

La tua corsa è tutto in questa terra desolata, quindi assicurati di essere all’altezza del tuo compito. Sblocca tre nuovi kart in questa stagione per rendere le cose in pista più emozionanti.

Oggetti nel Pit Stop

L’intimidazione fa parte del gioco, quindi preparati con i nuovi oggetti di personalizzazione disponibili in questo Gran Premio! Sfoggia uno stile industrial-punk con le skin i Paint Jobs e gli adesivi di Rustland. Poi applica al tuo kart le decalcomanie con vernice spray e le ruote.

Classifica dei Campioni e Decalcomanie

Entra nella top 5 nelle classifiche del Gran Premio e vinci la decalcomania con la sigla di Champion Kart e Rustland! La stagione del Gran Premio di Rustland sarà disponibile dal 16 gennaio alle 16:00. Fai mangiare la polvere ai tuoi avversari in questa mischia post-apocalittica.