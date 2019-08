Crash Team Racing Nitro Fueled: arriva Spyro con il nuovo Grand Prix!

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, Activision ha diffuso tutti i dettagli riguardanti il nuovo Grand Prix di Crash Team Racing Nitro Fueled, il kart game che Beenox ha tirato a lucido e riportato sulle console di attuale generazione.

Stando a quanto apprendiamo, il terzo Grand Prix sarà disponibile a partire da venerdì 30 agosto, e farà strada al tanto atteso arrivo di Spyro the Dragon, che si ricongiungerà con Crash sfidandolo direttamente in pista. Con questo update potrete dunque sfrecciare nei panni del draghetto viola a bordo della sua Spyromobile ma saranno presenti anche Hunter ed il malvagio Nasty Norc. Oltre a questo, l'aggiornamento introdurrà nuove decalcomanie, sticker e skin, comprese quelle di Dark Spyro e Gnome Velo che potete ammirare tramite le immagini che trovate in calce.

Come ciliegina sulla torta, Activision e Beenox hanno confermato l'introduzione del tracciato "Spyro Circuit", che cambierà la disposizione classica dei frutti Wumpa e che vi porterà in molteplici luoghi attraverso tre portali. Potete dare uno sguardo a ciò che vi aspetta grazie al trailer che trovate in cima e alla galleria di screenshot in chiusura.

Crash Team Racing Nitro Fueled è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A conclusione della competizione, sono stati svelati i migliori piloti del Gran Premio Back N. Time. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled.