Crash Team Racing Nitro Fueled: un bug corrompe i salvataggi su PS4

Crash Team Racing Nitro Fueled è finalmente arrivato sugli scaffali, prevedibilmente accolto euforicamente da tutti i vecchi fan delle peripezie corsistiche dell'iconico marsupiale che ha segnato la storia di PlayStation One.

Per quanto il titolo stia cavalcando l'onda del successo, testimoniata peraltro dalla sua prima posizione nella clasffica italiana, non sono purtroppo mancati alcuni piccoli problemi di natura tecnica. I giocatori PS4, in particolare, stanno segnalando la presenza di un fastidioso di bug legato alle Prove a Tempo in grado di corrompere i file di salvataggio sulla console.

A quanto pare, Beenox ha fortunatamente preso consapevolezza del problema, ed ha immediatamente rassicurato i giocatori: gli sviluppatori stanno lavorando per riuscire introdurre un fix, che con buone probabilità sarà lanciato in concomitanza con il nuovo aggiornamento previsto entro questa settimana. Finché la patch non sarà distribuita, viene consigliato caldamente di evitare le Prove a Tempo. Come richiesta di scuse, Beenox regala inoltre 2.500 Monete Wumpa, che potrete riscattare avviando il gioco entro il 4 luglio, completando una singola gara, ed infine visitando il Pit Stop.

Ricordiamo che Crash Team Racing Nitro Fueled è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. L'atteso evento Nitro Tour Grand Prix ha ufficialmente preso il via oggi.