Crash Team Racing Nitro-Fueled: la campagna offrirà due differenti modalità

Continuano ad emergere dettagli su Crash Team Racing: Nitro-Fueled, versione tirata a lucido dello storico titolo racing del 1999 dedicato al marsupiale arancione.

Come già ampiamente appreso in passato, gli sviluppatori di Beenox non si sono limitati ad effettuare un consistente miglioramento grafico, ma hanno ritoccato anche altri aspetti della produzione, aggiungendo kart e circuiti inediti. Nel corso di un'intervista concessa a Le Journal de Montreal, il co-director Thomas Wilson ha inoltre fatto sapere che la campagna potrà essere giocata in due differenti modalità. Nella prima, definita Classica, i giocatori potranno aspettarsi la medesima progressione offerta dal capitolo originale. La seconda, sviluppata appositamente per l'occasione, si chiama invece Nitro-Fueled, e permetterà di cambiare e personalizzare in qualsiasi momento i personaggi e i kart.

Nel compiere questa scelta, gli sviluppatori hanno dimostrato di tenere a cuore sia i giocatori i più nostalgici, sia i giovani che non hanno avuto mai modo di giocare a Crash Team Racing. Questa medesima filosofia li ha spinti ad includere un selettore per la colonna sonora, che permetterà di scegliere tra l'originale e quella rimasterizzata. Prima di lasciarvi, ci teniamo a ricordarvi che Crash Team Racing Nitro Fueled verrà lanciato il prossimo 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.