Crash Team Racing Nitro Fueled: il Canyon in due immagini comparative

I canali social di Beenox rimbalzano una nuova comparativa immagini di Crash Team Racing Nitro Fueled che mostra l'evoluzione stilistica del Canyon, una delle ambientazioni più divertenti dell'arcade racing originario.

L'edizione current-gen del celebre CTR dato alle stampe da Naughty Dog nel settembre del 1999 su PlayStation (per poi essere riproposto successivamente su PSP, PS3 e PS Vita) vanterà i medesimi contenuti dell'edizione primigenia, seppur con la cornice di comparto grafico completamente rivisto e personaggi "ammodernati".

La comparativa immagini dedicata al livello Canyon è la perfetta rappresentazione degli interventi compiuti dalla sussidiaria canadese di Activision per aggiornare e attualizzare l'offerta ludica del capolavoro del '99. Questi ultimi, infatti, manterranno lo stesso layout dei tracciati del passato ma proveranno ad aumentare l'immedesimazione degli appassionati tramite l'innesto di una serie infinita di animazioni ed elementi grafici che andranno ad abbellire gli scenari e gli effetti legati all'utilizzo dei potenziamenti durante le gare. Ai contenuti "ispirati" a CTR si affiancheranno poi altri circuiti e kart inediti sui quali, per il momento, vige il più stretto riserbo da parte di Beenox.

Il tutto, comunque, potrà essere fruito in singleplayer (è confermata la presenza della "campagna" principale) e in multiplayer, sia insplitscreen che online. Prima di lasciarvi alla comparativa immagini di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che i bolidi di Crash Team Racing Nitro Fueled sfrecceranno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 21 giugno.

Chi deciderà di prenotare il titolo potrà accedere sin dal lancio al personaggio Nitros Oxide e al suo kart Hovercraft di alto livello. I due contenuti, è bene precisarlo, saranno a disposizione di tutti gli acquirenti del gioco e potranno essere sbloccati nelle fasi più avanzate dell'Avventura singleplayer.