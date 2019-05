Crash Team Racing Nitro Fueled: ecco la cinematica iniziale della Modalità Avventura!

Il team di sviluppo di Crash Team Racing Nitro-Fueled invita i giocatori a dare un ulteriore sguardo al gioco, ormai in dirittura di arrivo sul mercato videludico!

Protagonista assoluto del nuovo contenuto proposto dai ragazzi di Beemox è la Modalità Avventura del gioco: il team ha infatti reso disponibile la cinematica iniziale ad essa dedicata! Ad offrire ai giocatori la possibilità di visionare in anteprima l'intera sequenza di apertura è l'account Twitter ufficiale dedicato a Crash Bandicoot, tramite un apposito cinguettio che potete trovare, come da tradizione, direttamente in calce a questa news: buona visione! Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che, proprio recentemente, Beemox ha condiviso ulteriori informazioni sulle caratteristiche della Modalità Avventura di CTR Nitro Fueled. Ma non solo: quest'ultima si è infatti anche mostrata in azione per la prima volta grazie alla pubblicazione di un nuovo video gameplay di Crash Team Racing. Cosa ve ne pare, soddisfatti di quanto visto sino ad ora?



L'attesa reinterpretazione del racing game pubblicato originariamente dal team di Naughty Dog è ormai prossimo all'esordio. Crash Team Racing Nitro-Fueled farà infatti il proprio debutto su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch in occasione del prossimo 21 giugno. Oltre che su console, il gioco è atteso anche su PC, piattaforma sulla quale approderà tuttavia in un secondo momento.