Crash Team Racing Nitro Fueled: come completare il gioco al 101% e al 102%

Dopo avervi spiegato come ottenere tutti i Gettoni CTR in Crash Team Racing: Nitro Fueled, in questa mini-guida vi mostriamo quali sono le sfide e gli obiettivi da portare a termine per completare il remake di CTR al 101% e al 102%.

Di seguito elenchiamo tutte le attività da portare a termine in Crash Team Racing: Nitro Fueled per portare la percentuale di completamento del gioco fino al 102%.

Come completare Crash Team Racing: Nitro Fueled al 100%

Tanto per cominciare, la prima cosa da fare è portare la percentuale di completamento del gioco al 100%. Per farlo dovrete conseguire i seguenti obiettivi:

Sconfiggete tutti i boss della modalità avventura, compreso Nitros Oxide

Completate tutte le sfide CTR nella modalità avventura

Completate tutte le sfide delle Reliquie nella modalità avventura

Completate tutte le sfide dei Critalli nella modalità avventura

Completate tutte le coppe delle Gemme nella modalità avventura

Sconfiggete di nuovo Nitros Oxide

Come completare Crash Team Racing: Nitro Fueled al 101% e al 102%

Una volta che avrete completato il gioco al 100%, potrete spingervi ancora oltre arrivando a ottenere le percentuali di completamento 101% e 102%.

Nella fattispecie, per completare Crash Team Racing: Nitro Fueled al 101% dovrete ottenere almeno una Reliquia oro in tutte le sfide delle Reliquie. Se invece volete arrivare alla percentuale di completamento del 102%, dovrete assicurarvi di ottenere una Reliquia platino in tutte le sfide delle Reliquie. Un obiettivo decisamente impegnativo: voi ci siete già riusciti?

Se avete bisogno di altri consigli utili sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida con i trucchi di CTR: Nitro Fueled.