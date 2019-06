Crash Team Racing Nitro Fueled: come guadagnare Monete Wumpa velocemente

Se volete sbloccare nuovi personaggi e oggetti cosmetici in Crash Team Racing: Nitro Fueled, avrete bisogno delle Monete Wumpa. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarle nel gioco il più rapidamente possibile.

Le Monete Wumpa possono essere spese nel negozio di gioco per sbloccare nuovi personaggi e acquistare oggetti cosmetici. Dal momento che gli oggetti più rari possono arrivare a costare diverse migliaia di monete, vi consigliamo di riflettere molto bene prima di fare una qualsiasi spesa nel negozio. Per aiutarvi a non rimanere al verde, di seguito vi spieghiamo come guadagnare le Monete Wumpa in Crash Team Racing: Nitro Fueled, e come farlo nel modo più rapido possibile.

Come guadagnare le Monete Wumpa

Per guadagnare le Monete Wumpa non è richiesto nessuno sforzo extra oltre al semplice giocare. Completare qualsiasi gara vi farà ottenere qualche moneta, ma più in alto finirete sul podio e più consistente sarà il guadagno. A volte prenderete 20 monete per la vittoria e 18 per essere arrivati secondi, e così via. In altri casi ne guadagnerete 40, in base alla quantità di sfide che completerete nel corso di una gara.

Suggerimenti per guadagnare le Monete Wumpa rapidamente

Il modo migliore per ottenere rapidamente le Monete Wumpa è quello di affrontare la modalità Avventura a una difficoltà abbordabile. Se create un altro file di salvataggio e selezionate un livello di sfida facile, sarete in grado di vincere ogni gara con una certa disinvoltura, accumulando nel frattempo una buona quantità di monete. Otterrete la stessa quantità di Monete Wumpa a prescindere dal livello di difficoltà: selezionando il grado di sfida più facile, naturalmente, il processo sarà ancora più rapido e semplice. Per guadagnare altre monete potete ripetere le gare o provare a completare le sfide delle reliquie.

Se avete bisogno di altri consigli sul gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di CTR Nitro Fueled. Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come trovare tutte le scorciatoie delle piste, così da guadagnare metri preziosi nelle gare e arrivare più facilmente in testa.