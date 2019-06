Crash Team Racing Nitro Fueled: come ottenere tutti i Gettoni CTR

Dopo avervi mostrato dove trovare tutte le scorciatoie di CTR: Nitro Fueled, in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere tutti i Gettoni CTR nel remake di Crash Team Racing, in modo da sbloccare il relativo trofeo/obiettivo "Collezionista di gettoni".

Di seguito vi spieghiamo cosa bisogna fare per ottenere e trovare tutti i Gettoni CTR in Crash Team Racing: Nitro Fueled.

Come ottenere i Gettoni CTR in Crash Team Racing: Nitro Fueled

I Gettoni CTR sono gli unici veri oggetti collezionabili presenti in Crash Team Racing: Nitro Fueled, e potranno essere ottenuti all'interno di tutti i tracciati, a patto di averli completati almeno una volta. Dopo aver portato a termine un tracciato, dunque, per guadagnare il relativo Gettone CTR non vi resta che trovare le tre lettere "C", "T", "R" nascoste all'interno di esso, assicurandovi però vincere la gara (in caso contrario non otterrete il Gettone).

Dove trovare i Gettoni CTR

Come vi abbiamo spiegato poco sopra, per ottenere un Gettone CTR in un tracciato che avete già completato dovete trovare le lettere "C", "T", "R" all'interno della pista, e poi vincere la gara. Se avete bisogno di aiuto per rintracciare le lettere in questione in ogni tracciato, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Vi state divertendo con il remake di CTR? Per godervi il gioco al meglio, non dimenticate di leggere la nostra guida introduttiva di Crash Team Racing: Nitro Fueled.