Crash Team Racing Nitro Fueled si conferma il gioco più venduto della settimana in Italia

Sono online i dati di vendita della scorsa settimana in Italia, e Crash Team Racing Nitro Fueled si è confermato in vetta alla classifica dei giochi più venduti nel nostro Paese. Il ritorno del racing arcade di Crash Bandicoot & soci, apprezzatissimo classico dell'epoca PS1, continua dunque ad ottenere grande successo tra gli appassionati.

Il titolo sviluppato da Beenox mette in fila un gigante come Super Mario Maker 2, fermo in seconda posizione, e F1 2019, nuovo capitolo dell'apprezzata simulazione di Codemasters dedicata al campionato mondiale di Formula 1, che completa il podio. Crash Team Racing è in vetta anche per quanto riguarda la classifica aggregata, che comprende ossia le vendite delle versioni di tutte le piattaforme.

Nintendo Switch conferma il suo periodo di assoluta forma, visto che nella top 10 sono presenti ben cinque titoli per la console ibrida della Grande N. Andiamo a vedere nel dettaglio entrambe le classifiche:

Classifica per piattaforma:

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Super Mario Maker 2 (Switch) F1 2019 (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch) Minecraft: PlayStation 4 Edition (PS4) F1 2019 (Xbox One) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Nintendo Labo: Toy-Con 03 Vehicle Kit (Switch)

Classifica aggregata: