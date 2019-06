Crash Team Racing Nitro Fueled debutta al primo posto della classifica UK

Crash Team Racing Nitro Fueled è il nuovo leader della classifica software inglese, il gioco Activision debutta sul gradino più alto del podio registrando la seconda miglior settimana di debutto di sempre per il franchise, dietro a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Ad oggi Crash Team Racing Nitro Fueled è il terzo miglior lancio del 2019 nel Regno Unito dietro Days Gone e Resident Evil 2 Remake. CTR ha venduto nella settimana di lancio circa otto volte di più rispetto al secondo classificato, FIFA 19, inoltre GFK fa notare come le vendite siano quattro volte maggiori rispetto a quelle di Team Sonic Racing.

Classifica Giochi UK 24 giugno 2019

Crash Team Racing Nitro-Fueled FIFA 19 Forza Horizon 4 Days Gone Red Dead Redemption II Battlefield V Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Tom Clancy's The Division 2 Anthem

La maggior parte delle copie di Crash Team Racing Nitro Fueled sono state vendute su PS4 (66%), il 16% su Switch e il resto su Xbox One. Debutto amaro invece per Bloodstained Ritual of the Night, che occupa la posizione numero 17 della Top Ten UK.