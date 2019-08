Crash Team Racing Nitro-Fueled: disponibili da oggi le microtransazioni

Crash Team Racing Nitro Fueled si è dimostrato un grande successo per Beenox, che è riuscita a confezionare un ottimo remake del celebre karting game dedicato a Crash Bandicoot e soci, che è in testa alle classifiche di vendita italiane più o meno dal giorno dell'uscita.

Un successo anche economico che probabilmente continuerà anche nei mesi a venire, dopo l'introduzione delle microtransazioni. Annunciate insieme al secondo Gran Premio di Crash Team Racing Nitro Fueled, sono disponibili da oggi, e permetteranno ai giocatori che ne usufruiranno, di acquistare Wumpa Coin da spendere poi nello store per acquistare oggetti cosmetici.

Ci sono attualmente tre diverse opzioni: al prezzo di 2.49 euro si otterranno 2.500 Wumpa Coin. Pagando 4.99 euro invece sarà possibile ottenere 5.000 monete più 250 in regalo. Infine, per 9.99 euro otterrete 10.000 monete più 1.000 extra come bonus.

Che ne pensate dell'introduzione delle microtransazioni nel gioco? Le utilizzerete o preferite sbloccare gli oggetti del Pit Stop con pazienza e giocando regolarmente, magari approfittando dei weekend in cui è possibile ottenere monete bonus?

Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled.