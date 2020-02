Crash Team Racing Nitro-Fueled, al via domani l'ultimo Gran Premio: trailer e novità

Alle ore 16:00 di domani 20 febbraio prenderà il via Gasmoxia, l'ultimo Gran Premio di Crash Team Racing Nitro-Fueled, che nel corso degli ultimi mesi ha ricevuto tantissimi nuovi contenuti aggiuntivi.

Dopo aver deciso che la Terra non è più di suo interesse, il malvagio Nitros Oxide ha sfidato Crash e la sua squadra in un'ultima epica sfida sul suo pianeta natale, Gasmoxia. In questo Gran Premio potrete sfidarvi in una nuova pista denominata Drive-Thru Danger, dove due grosse compagnie di fast-food rivali si combattono l’un l’altra per il dominio del pianeta (e una sponsorizzazione della CTR TV). STando agli sviluppatori, si tratta della più tecnica mai realizzata per il gioco, ricca di di colpi di scena, curve e scorciatoie rischiose pensate per i più audaci.

Con Gasmoxia, debutterà nel gioco un nuovo personaggio che potrà essere sbloccato nel Nitro Gauge. Si tratta di Emperor Velo, ovvero l’auto-proclamato governatore della galassia. Non mancheranno all'appello nuove sfide a tempo, che richiederanno di battere i tempi di Velo in ogni percorso di Nitro-Fueled, nuovi kart dal tocco retrò (Void Manta, Velo Chopper e Galactic Cruiser) e tanti nuovi oggetti nel Pit Stop a tema spaziale. Coloro che al termine della stagione entreranno nella Top 5 vinceranno il Kart del campione e la decalcomania di Gasmoxia!

In occasione dell'imminente debutto dell'ultimo Gran Premio, Activision e Beenox ci hanno ricordato i numeri di Crash Team Racing: Nitro-Fueled, che ha accolto un totale di 8 stagioni e adesso include 40 piste, 12 Arene e oltre 50 personaggi giocabili. Il titolo è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.