Crash Team Racing Nitro Fueled in due nuovi circuiti: Dragon Mines e Retro Stadium

Dopo un trailer dedicato a Zem e Zam, Sony condivide con il pubblico un ulteriore filmato dedicato all'universo di Crash Team Racing Nitro Fueled, che vede protagonisti due nuovi circuiti.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con la rubrica Playstation Underground, infatti, il team di Beemox ha presentato le modifiche introdotte in-game nel corso della ricostruzione dei circuiti di Dragon Mines e Modern Stadium. I giocatori hanno così avuto la possibilità di dare uno sguardo all'estetica ed ai dettagli che caratterizzeranno i due percorsi, parzialmente trasformati rispetto alle loro controparti originali presenti nell'opera di Naughty Dog.

All'interno del video, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il circuito di Dragon Mines si mostra in tutti i suoi dettagli. I giocatori possono dunque osservare i kart sfrecciare tra le anguste miniere popolate da un drago: qui, i piloti, oltre che ai propri avversari, dovranno prestare particolare attenzione ai carri ricolmi di gemme preziose che circolano sul percorso! Ulteriori dettagli possono essere osservati nella panoramica offerta dagli sviluppatori in merito al circuito Modern Stadium, caratterizzato da un'estetica profondamente nostalgica.



Ne approfittiamo per ricordare ai lettori che la pubblicazione di Crash Team Racing Nitro-Fueled è ormai piuttosto imminente e che, per ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha deciso di rendere disponibile la cinematica iniziale della Modalità Avventura di CTR Nitro Fueled.