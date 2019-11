Crash Team Racing Nitro Fueled: l'evento GP Neon inizia oggi!

A partire dalle 15:00 di oggi (venerdì 8 novembre) prende il via l'evento Neon Circus di Crash Team Racing Nitro Fueled, che offre una pista esplosiva (Koala Carnival) e nuove sfide che vi permetteranno di guadagnare Nitro, oltre a introdurre nuovi personaggi.

Fatevi sotto fan di Bandicoot, e date il benvenuto a Neon Circus, che quest’autunno arriva su Crash Team Racing Nitro-Fueled. A partire dall'8 novembre, i giocatori che affronteranno questa elettrizzante stagione del Gran Premio potranno correre su una nuova pista esplosiva, la Koala Carnival, e superare nuove sfide per guadagnare Nitro.

Neon Circus Gran Premio sarà disponibile dall’8 novembre alle 15 e includerà:

Con questo Gran Premio gratuito, entreranno in gara altri personaggi dell'universo di Crash e ci saranno nuove emozionanti ricompense nel Nitro Gauge. Ma non è tutto, ci sarà una nuova modalità di gioco che metterà alla prova il tuo coraggio, e un pollo speciale farà la sua regale apparizione! Come sempre, i nuovi kart ti faranno emozionare e ti permetteranno di mostrare il tuo stile colorato con tantissime nuove skin, ruote, decalcomanie, adesivi e Paint Jobs animate.