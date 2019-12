Crash Team Racing Nitro-Fueled festeggia il Natale con il Winter Festival Grand Prix!

Le festività natalizie sono ormai alle porte, e Crash Team Racing: Nitro-Fueled non so farà trovare impreparato! Activision e Beenox hanno appena annunciato che dal 12 dicembre al 12 gennaio si svolgerà il Winter Festival Grand Prix!.

Ormai sapete benissimo cosa aspettarvi: il nuovo Gran Premio darà a tutti i possessori del gioco la possibilità di partecipare a tante nuove sfide, sbloccare contenuti inediti riempendo la barra Nitro e fare acquisti nel Pit Stop. A questo giro, tra i piloti ottenibili dal negozio ci sono anche Chick e Stew, i due polli antropomorfi che solitamente ricoprono il ruolo di annunciatori. Il Winter Festival Grand Prix segnerà anche il debutto di un nuovo circuito chiamato Gingerbread Joyride, ovviamente a tema natalizio. Per una panoramica più approfondita dei nuovi contenuti, vi consigliamo di dare un'occhiata all'infografica in calce a questa notizia e al trailer di presentazione del nuovo Gran Premio che abbiamo allegato in apertura.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A proposito del marsupiale arancione: si fanno sempre più insistenti i rumor sul possibile annuncio di un certo Crash Bandicoot Worlds, un capitolo totalmente inedito, ai Game Awards del 13 dicembre.