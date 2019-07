Crash Team Racing Nitro Fueled è stato il gioco più venduto a giugno sul PS Store europeo

Dopo aver conquistato la vetta della classifica italiana, Crash Team Racing Nitro Fueled si piazza anche al primo posto della classifica dei giochi più venduti durante il mese di giugno sul PlayStation Store europeo.

Il kart game sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision è immediatamente seguito dai sempiterni Minecraft e Grand Theft Auto V, che vanno quindi a completare il podio europeo. Di seguito, vi riportiamo integralmente la top 20 del mese di giugno:

Crash Team Racing Nitro-Fueled Minecraft Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man FIFA 19 DayZ Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Forest God of War Detroit: Become Human Days Gone The Witcher 3: Wild Hunt NBA 2K19 Gang Beasts The Crew 2 F1 2019 Red Dead Redemption 2 EA SPORTS UFC 3 Rocket League BioShock: The Collection

Da segnalare, comunque, che Crash Team Racing Nitro Fueled non è riuscito a fare altrettanto bene nella classifica del PlayStation Store statunitense, dove troviamo il racing game soltanto al quinto posto. Activision, in ogni caso, può ritenersi decisamente soddisfatta delle performance del suo nuovo titolo, ed ha già affermato nelle scorse settimane di essere tornata a tenere in grandissima considerazione i franchise di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, alimentando sensibilmente le speranze di vedere presto dei capitoli completamente originali dedicati a due delle icone più amate della quinta generazione videoludica.