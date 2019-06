Crash Team Racing Nitro Fueled: grafica e tempi di caricamento a confronto su PS4 e Switch

Gli amanti dei kart game hanno finalmente potuto mettere le proprie mani sull'attesissimo Crash Team Reacing Nitro-Fueled, remake dell'originale produzione targata Naughty Dog.

Esordito ormai più di vent'anni, l'originale Crash Team Racing, noto tra gli appassionati anche con il diffuso acronimo CTR, è approdato da pochi giorni su console in una veste grafica completamente rinnovata. Il remake offre così ai videogiocatori la possibilità di fare una prima conoscenza o di tornare a divertirsi con questa particolare incarnazione delle avventura videoludiche di Crash Bandicoot. La versione Nitro-Fueled è approdata sul mercato venerdì 21 giugno, consentendo al pubblico di realizzare i primi confronti tra le diverse versioni del gioco. In particolare, il canale Youtube Direct-Feed Games ha realizzato una video comparativa che affianca le versioni Nintendo Switch e Playstation 4 del gioco. Oggetto del confronto, il dettaglio grafico e la lunghezza dei tempi di caricamento offerti dalla console ibrida della Casa di Kyoto e dalla home console di Casa Sony: potete trovare il video direttamente in apertura a questa news!



Per maggiori informazioni sul gioco, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled realizzata dal nostro Giuseppe Arace. Per approfondire le meccaniche del titolo, vi segnaliamo inoltre una guida dedicata al nuovo CTR.