Crash Team Racing Nitro Fueled: Guida ai Trucchi, tutti i codici del gioco

Come visto nel gioco originale uscito su PS1, in Crash Team Racing Nitro Fueled è possibile inserire dei codici (cheat) per sbloccare diversi contenuti segreti come il personaggio Penta Pinguino e altro ancora. In questa mini-guida elenchiamo tutti i trucchi e i codici presenti nel remake di CTR.

Per abilitare i trucchi in Crash Team Racing Nitro Fueled vi basta inserire una determinata sequenza di tasti all'interno del menù principale, in modo da ottenere l'effetto desiderato. Di seguito elenchiamo tutti i codici disponibili per le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch del gioco.

Personaggi segreti

Penta Pinguino

PS4: Giù, Destra, Triangolo, Giù, Sinistra, Triangolo, Su

Xbox One: Giù, Destra, Y, Giù, Sinistra, Y, Su

Switch: Giù, Destra, X, Giù, Sinistra, X, Su

Modifiche al gameplay

Wumpa Fruit infiniti

Tutte le piattaforme: Giù, Destra, Destra, Giù, Giù

Turbo infinito

PS4: Triangolo, X, Destra, Sinistra, Sinistra, Triangolo, X

Xbox One: Y, A, Destra, Sinistra, Sinistra, Y, A

Switch: X, B, Destra, Sinistra, Sinistra, X, B

Bombe infinite

PS4: Triangolo, Destra, Giù, Destra, Su, Triangolo, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Giù, Destra, Su, Y, Sinistra

Switch: X, Destra, Giù, Destra Su, X, Sinistra

Maschere infinite

PS4: Sinistra, Triangolo, Destra, Sinistra, O, Destra, Giù, Giù

Xbox One: Sinistra, Y, Destra, Sinistra, B, Destra, Giù, Giù

Switch: Sinistra, X, Destra, Sinistra, A, Destra, Giù, Giù

Invisibilità permanente

Tutte le piattaforme: Su, Su, Giù, Destra, Destra, Su

Super Turbo

PS4: Triangolo, Destra, Destra, O, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Destra, B, Sinistra

Switch: X, Destra, Destra, A, Sinistra

Super Engine Mode

PS4: Su, Su, Sinistra, Destra, Triangolo, Giù, Destra, Giù

Xbox One: Su, Su, Sinistra, Destra, Y, Giù, Destra, Giù

Switch: Su, Su, Sinistra, Destra, X, Giù, Destra, Giù

Altro

Gare a un giro

PS4: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Triangolo, Giù

Xbox One: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Y, Giù

Switch: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, X, Giù

Circuito ghiacciato

PS4: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, O, Triangolo, Giù

Xbox One: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, B, Y, Giù

Switch: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, A, X, Giù

Segnaliamo che attivando i codici disabiliterete i trofei/obiettivi e tutte le ricompense della modalità Grand Prix e Avventura. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled.