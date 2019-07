Crash Team Racing Nitro Fueled: modalità Nitro Tour Grand Prix presentata in video

Mancano solo due giorni all'arrivo del primo corposo update di Crash Team Racing Nitro Fueled che introdurrà all'interno del kart game di Activision e Beenox l'intrigante modalità Nitro Tour Grand Prix.

Al fine di presentare alcune delle succose novità che verranno rese disponibili dal 3 al 28 luglio, publisher e sviluppatore hanno pubblicato un nuovo filmato interamente dedicato all'imminente aggiornamento. Come ci ricordano i conduttori del "CTR TG", la modalità Nitro Tour Grand Prix consentirà ai giocatori di guadagnare ancora più Nitro Point, e di spendere la valuta in-game per riscattare nuove skin, decalcomanie, kart, adesivi e vernici. La prima stagione del Grand Prix, inoltre, introdurrà il circuito Twilight Tour, direttamente ispirato alle ambientazioni egiziane e arabeggianti di Crash Bandicoot 3 Warped, ed il personaggio di Tawna the Bandicoot assieme all'intera Nitro Squad composta da Ami, Isabella, Megumi e Liz. Tutte queste novità saranno disponibili durante la prima stagione del Grand Prix, ma è possibile che gli oggetti aggiuntivi, circuiti e personaggi verranno riproposti anche nei futuri Pit Stop

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Crash Team Racing Nitro Fueled è disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo di Activision, che ha fatto risorgere dalle ceneri l'amato racing game di Naughty Dog, ha debuttato al primo posto della classifica italiana.