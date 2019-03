Crash Team Racing Nitro Fueled si mostra in nuovi Trailer dedicati a Crash, Coco e Nitros

Crash Team Racing, sviluppato da Naughty Dog ed esordito per la prima volta sul mercato videoludico nell'ormai lontano 1999, si appresta a compiere un nuovo debutto in una veste grafica completamente rinnovata.

Activision ha infatti deciso di riproporre all'utenza questo grande classico a base di Crash Bandicoot e spericolati Kart grazie alla realizzazione di un coloratissimo remake: Crash Team Racing Nitro Fueled. In attesa dell'avvicinarsi della data di pubblicazione, il Team di Sviluppo ha già dato modo ai videogiocatori di dare un primo sguardo al Titolo e, recentemente, ha deciso di pubblicare alcuni Trailer dedicati a specifici personaggi del Gioco. Focus di questi ultimi sono Coco Bandicoot, Nitros Oxide e, immancabilmente, Crash Bandicoot. Potete trovarli direttamente in apertura e in calce a questa news: Buona Visione!



Ne approfittiamo per segnalarvi che Sony, in occasione della Playstation State of Play di lunedì 25 marzo, ha condiviso con il pubblico un ulteriore Trailer del Gioco, all'interno del quale vengono mostrati alcuni Kart esclusivi della versione PS4 di Crash Team Racing Nitro Fueled. Per i Lettori e le Lettrici che desiderano maggiori informazioni sul Titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno Speciale su Crash Team Racing Nitro Fueled, all'interno del quale il nostro Giuseppe Arace vi accompagna alla scoperta di questo kart game, il cui debutto è atteso per il prossimo 21 giugno.