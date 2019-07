Crash Team Racing Nitro Fueled e N. Sane Trilogy a meno di 30€ su Amazon per il Prime Day

Anche Amazon celebra il mito di Crash Bandicoot proponendo una interessante offerta sui due più recenti giochi della mascotte, ovvero Crash Team Racing Nitro Fueled e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, ora in vendita a prezzi ridotti.

Nello specifico Crash Team Racing Nitro Fueled può essere acquistato a 29.99 euro mentre Crash Bandicoot N. Sane Trilogy costa 29.89 euro: il primo è il remake dell'omonimo racing game uscito nel 1999 su PlayStation mentre la N. Sane Trilogy contiene le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, con i due livelli bonus Stormy Ancent e Future Tense.

Le offerte indicate sono valide fino alle 23:59 di oggi (martedì 16 luglio) esclusivamente per gli utenti Amazon Prime. Non siete ancora abbonati al servizio? In questo caso potete usufruire di 30 giorni di Amazon Prime gratis, trascorso il periodo di prova potrete decidere in totale autonomia se continuare a pagare per dodici mesi oppure annullare l'iscrizione senza costi aggiuntivi di alcun tipo.