Crash Team Racing Nitro Fueled, nuovi piloti e circuiti gratuiti dopo il lancio!

Tra pochi giorni, Crash Team Racing: Nitro Fueled arriverà sul mercato con un'offerta contenutistica di tutto rispetto. Oltre a tutte le piste, i personaggi e le modalità del gioco originale per PlayStation, offrirà anche contenuti provenienti da Nitro Kart, capitolo uscito successivamente sulla seconda console di casa Sony.

A quanto pare, non finirà affatto qui. Come ogni gioco moderno che si rispetti, anche Crash Team Racing: Nitro Fueled continuerà ad espandersi dopo il lancio con una serie di contenuti inediti aggiunti su base stagionale e, cosa ben più importante, in maniera totalmente gratuita. Ogni Stagione/Grand Prix sarà introdotta da due commentatori d'eccezione, i galli Chick e Stew, introdurrà un nuovo circuito, e vanterà un tema specifico con sfide esclusive che mettono in palio Nitro Point (punti esperienza) e Wumpa Coin (utilizzabili nell'area Pit Stop). Accumulandone a sufficienza, sarà possibile sbloccare nuovi personaggi, skin, kart e oggetti di personalizzazione che verranno aggiunti man mano.

La prima stagione, Nitro Tour Grand Prix, prenderà il via il 3 luglio, ovvero a meno di due settimane dal lancio del gioco previsto per il 21 giugno. Per l'occasione verranno introdotti il circuito Twilight Tour, basato sui livelli egiziani ed arabi di Crash Bandicoot 3: Warped, Tawna the Bandicoot come personaggio giocabile (sbloccabile accumulando Nitro Point), oltre all'intera Nitro Squad composta da Ami, Isabella, Megumi e Liz (sbloccabili con i Wumpa Coin nell'area Pit Stop). La seconda stagione s'intitolerà Back N. Time, mentre la terza sarà dedicata a Spyro the Dragon!

Crash Team Racing: Nitro Fueled, ricordiamo, sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 21 giugno. Recentemente, si è mostrato nel trailer di lancio.