Crash Team Racing Nitro-Fueled: nuovi contenuti e Beenox Pack gratis per tutti

Il Gran Premio di Gasmoxia è giunto al termine, ma la gara continua! Il 26 marzo Crash Team Racing Nitro-Fueled si arricchisce di nuovi contenuti, incluso il Beenox Pack che verrà automaticamente sbloccato per ringraziare i giocatori del loro costante supporto.

Di seguito il comunicato Activision: tutto ciò che i giocatori devono fare è scaricare l'aggiornamento quando la loro console è connessa a Internet e troveranno il contenuto disponibile. I giocatori sono inoltre invitati a cimentarsi in nuove sfide, a competere con i migliori tempi registrati in pista del team Beenox, a scoprire i nuovi contenuti nel Pit Stop, a sbloccare un nuovo personaggio segreto e molto altro ancora.

Beenox ha inserito il suo adesivo per paraurti in tutto il nuovo pacchetto di contenuti bonus, con skin, kart, paintjob e ruote tematizzati Beenox e, per chi non li avesse già sbloccati, saranno disponibili automaticamente i famosi personaggi Crunch e Geary (quest'ultimo sarà anche completamente vestito con un’epica skin per la prima volta in assoluto!). I giocatori possono ora sfidare i più forti nella modalità Prova a tempo gareggiando per battere i giri più veloci completati dal team di sviluppo di Beenox ed essere ricompensati con un nuovo set di Ruote Leggendarie. Se batteranno i tempi migliori di Oxide e Velo, i piloti riceveranno come ricompense nuove decalcomanie firmate, inoltre, coloro che faranno meglio in tutte le Prove a tempo di Oxide riceveranno anche un Kart del campione (se non l’avessero già sbloccato). Per i giocatori che hanno già battuto questi tempi il contenuto sarà sbloccato in automatico.

Spulciando il Pit Stop, i giocatori troveranno tre nuovi personaggi, due nuovi kart, una selezione di nuove Skin Leggendarie, oggetti di personalizzazione del kart e molto altro ancora. A grande richiesta, Beenox sta premiando i giocatori con una nuova versione di Rilla Roo, soprannominato "Fixed Rilla Roo", che sarà disponibile nella rotazione del Pit Stop per chi non lo avesse ancora sbloccato. Coloro che hanno sbloccato la vecchia versione di Rilla Roo riceveranno automaticamente la versione "Fixed Rilla Roo", potendo comunque tenere anche quella vecchia. Infine, ricompaiono a rotazione anche i Pit Stop di ciascuna delle otto stagioni del Gran Premio CTR Nitro-Fueled.