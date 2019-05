Crash Team Racing Nitro Fueled: un nuovo filmato ci mostra il multiplayer online

Il nuovo episodio della video-rubrica ufficiale PlayStation Access è appena stato pubblicato e ha come protagonista assoluta la modalità multigiocatore online dell'attesissimo Crash Team Racing Nitro Fueled.

Nel filmato di gameplay in questione è possibile ammirare Crash Team Racing Nitro Fueled in movimento per ben 10 minuti, durante i quali vengono mostrati svariati circuiti, personaggi e gadget da utilizzare per mettere i bastoni tra le ruote ai propri avversari e rovinargli la gara all'ultimo secondo. Oltre a poter vedere l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo, che ha ricreato ogni singolo elemento del titolo originale, è anche possibile dare un'occhiata al numero di giocatori che potranno partecipare ad una gara online e visibile sulla mini-mappa in basso a destra, ovvero 8.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Crash Team Racing Nitro Fueled è atteso sugli scaffali di tutti i negozi per il prossimo 21 giugno 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nonostante le numerose richieste dei fan, continuano a non esserci informazioni su una possibile edizione PC, anche se non è da escludere che possa arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Oltre ad invitarvi a leggere la nostra anteprima di CTR Nitro Fueled a cura di Marco Mottura, vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine trovate l'elenco dei personaggi confermati di Crash Team Racing.