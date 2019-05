Crash Team Racing Nitro Fueled, un nuovo video di gameplay mostra le gare

Quando manca poco più di un mese all'uscita di Crash Team Racing Nitro Fueled, è stato diffuso un nuovo video di gameplay che ci mostra la modalità principale del gioco: le gare. Nel filmato si possono notare le storiche piste del capitolo originale, ed è incentrato sulla guida e sui vari bonus che è possibile raccogliere ed utilizzare in partita.

Il lavoro fatto dai ragazzi di Beenox sembra eseguito a regola d'arte, ed il gioco, a giudicare dal filmato, scorre via liscio e coloratissimo per un ritorno, quello del racing game arcade, che si prospetta davvero in grande stile.

Crash Team Racing Nitro Fueled sgommerà nei negozi il 21 giugno prossimo, e si conferma come uno dei giochi più attesi soprattutto dai fan di vecchia data. Sony ha annunciato ben due bundle PlayStation a tema CTR, e sono previsti alcuni bonus esclusivi per l'edizione PS4 del gioco, tra cui alcune opzioni per personalizzare il proprio kart.

Per approfondire, in questa news abbiamo raccolto tutti i personaggi già confermati in Crash Team Racing Nitro Fueled, mentre potete leggere sempre sul nostro sito, la nostra anteprima di CTR.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video. Che ne pensate? Cosa vi attendete dal ritorno del racing dedicato al celebre marsupiale?