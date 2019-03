Crash Team Racing Nitro Fueled permetterà di utilizzare le musiche originali

Nell'ambito di un intervista concessa da Thomas Wilson, co-director presso Beenox, alla testata canadese Le Journal de Montreal, sono emersi nuovi dettagli in merito a Crash Team Racing Nitro Fueled che, siamo sicuri, faranno la felicità dei giocatori più nostalgici che hanno trascorso innumerevoli ore sul capitolo per PlayStation.

Innanzitutto, per la realizzazione della nuova colonna sonora sono stati ingaggiati i compositori originali, ovvero Mark Mothersbaugh e Josh Mancell. In questo modo, verrà garantita la continuità stilistica e, di conseguenza, scongiurato alla radice il pericolo stravolgimento. Se ciò non dovesse bastarvi, sappiate che gli sviluppatori hanno anche deciso di includere un selettore che permetterà di scegliere in qualsiasi momento tra le musiche originali e quelle nuove.

Cosa ve ne pare di quest'opportunità? Crash Team Racing Nitro Fueled, in uscita il prossimo 21 giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, proporrà diverse novità rispetto al capitolo del 1999, come kart e circuiti estrapolati da Nitro Kart, oltre che alcuni contenuti esclusivi per PlayStation 4. Dei giocatori molto attenti, inoltre, hanno notato che la velocità dei veicoli è stata ridotta rispetto al passato.