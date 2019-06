Crash Team Racing Nitro Fueled: quanto pesa la versione Nintendo Switch?

L'ultimo aggiornamento del Nintendo eShop nordamericano ha svelato il peso della versione digitale di Crash Team Racing: Nitro Fueled. Il remake dell'apprezzatissimo racing arcade multiplayer dell'epoca della prima PlayStation, sta infatti per sbarcare anche sulla console ibrida della Grande N.

Uno dei problemi di Switch però è proprio la dimensione ridotta della memoria interna, per cui spesso si è costretti a ricorrere a una scheda mini SD per aumentarne la capacità. Per fortuna però il peso del gioco in questione non sembra essere troppo problematico, visto che Crash Team Racing Nitro Fueled peserà circa 5.7 GB.

Non è poco ovviamente, ma si tratta del gioco di kart più leggero tra quelli principali, visto che Team Sonic Racing pesa 7.0 GB e il re indiscusso del genere, Mario Kart 8 Deluxe, che su Switch gioca pure in casa, occupa 6.8 GB di spazio.

C'è da sperare però che le dimensioni ridotte non siano da imputare a qualche taglio, come già avvenuto, non senza polemiche, per il gioco di Sega. La versione Switch di Team Sonic Racing non ha la cutscene introduttiva, ad esempio. Staremo a vedere.

Per il momento non ci resta che ricordarvi la data d'uscita del gioco, che è prevista per il 21 giugno. Per approfondire inoltre, potete leggere la nostra anteprima di Crash Team Racing Nitro Fueled. Cosa vi aspettate dal ritorno del celebre videogame?