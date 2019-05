Crash Team Racing: Nitro Fueled peserà 15 GB su Xbox One

Mancano ancora un mese e mezzo al lancio di Crash Team Racing: Nitro Fueled, ma sembra che gli sviluppatori abbiano già un'idea piuttosto chiara sulla dimensione che il gioco occuperà sugli hard disk... quantomeno su quelli di Xbox One.

Nelle scorse ore la pagina dedicata al gioco sul Microsoft Store si è arricchita con il dato inerente alla sua grandezza, che a quanto pare ammonterà a 15,05 GB. Una dimensione non particolarmente contenuta, ma sicuramente inferiore a quelle alle quali ci hanno abituati le maggiori produzioni tripla A arrivate in tempi recenti sul mercato. Siamo sicuri che non creerà particolari problemi alla maggior parte dei giocatori. Su PlayStation 4 e Xbox One ci aspettiamo un dato pressoché simile, mentre su Nintendo Switch potrebbe variare maggiormente.

Ricordiamo ai lettori che Crash Team Racing: Nitro Fueled verrà pubblicato sulle piattaforme sopramenzionate il prossimo 21 giugno. Nei giorni scorsi Activision e Beenox hanno svelato la box art definitiva del gioco, che ha incontrato il favore dei lettori di Everyeye grazie allo stile e ai colori scelti. Nel corso della prossima estate verrà anche lanciato il Funko Pop! di Crash Bandicoot a bordo del suo go-kart.