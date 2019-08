Crash Team Racing Nitro-Fueled: si potranno comprare i punti del GP con i Wumpa Coin?

Crash Team Racing Nitro-Fueled è un titolo che la community ha apprezzato particolarmente, visti i dati di vendita e la quantità di giocatori attivi presente nel gioco. Recentemente però in CTR sono state inserite le microtransazioni, il che ha prevedibilmente generato alcune polemiche.

Per fortuna però, tale meccanica non sembra essere troppo invasiva nei confronti del gioco. Per il momento infatti è possibile acquistare soltanto i Wumpa Coin, ossia le monete che servono a sbloccare gli oggetti estetici nel Pit Stop.

Alcuni data-miner però hanno scoperto nel codice del gioco alcuni riferimenti a una possibile nuova caratteristica del gioco, ossia la possibilità di acquistare i Nitro Points, ossia i punti ottenibili nell'evento Gran Premio, utilizzando proprio i Wumpa Coin. I giocatori potranno così sbloccare i premi che non si sono riusciti ad ottenere durante l'evento, pagandoli con le monete.

Ovviamente specifichiamo che, pur trattandosi di una feature scoperta all'interno del codice di gioco, non è detto che alla fine Beenox decida di utilizzarla. Potrebbe trattarsi di un'idea scartata, o di una semplice possibilità per il futuro. Per il momento dunque non c'è da preoccuparsi. Vi terremo aggiornati per gli eventuali sviluppi futuri della situazione.

Che ne pensate? Vedreste di buon occhio l'inserimento di una meccanica del genere, o pensate che influirebbe negativamente sul gioco?