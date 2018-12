Crash Team Racing Nitro Fueled potrebbe non uscire a giugno su Switch?

Crash Team Racing Nitro Fueled è stato annunciato ai Game Awards 2018 con uscita prevista per il prossimo 21 giugno, da segnalare però come al momento i preorder dell'edizione Switch non siano ancora attivi, al contrario di quelli per le versioni Xbox One e PS4.

Sul sito ufficiale del gioco è possibile preordinare le versioni PlayStation 4 e Xbox One in vari paesi (Italia inclusa) presso i rivenditori aderenti e gli store digitali PlayStation Store e Xbox Store, tuttavia selezionando l'edizione Switch appare solamente un generico "Coming Soon", informazione che potrebbe essere riferita all'apertura dei preorder oppure all'arrivo del gioco, che potrebbe vedere la luce in una finestra temporale diversa rispetto alle versioni per le altre piattaforme.

L'ipotesi, per quanto non confermata, potrebbe non essere del tutto campata per aria, considerando che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è uscito su Switch molti mesi dopo il lancio su PS4 e Spyro Reignited Trilogy non è ancora stato annunciato per la piattaforma Nintendo. Restiamo in attesa di saperne di più...