In Crash Team Racing Nitro Fueled potrete personalizzare i vostri kart

Tra le novità che Crash Team Racing Nitro Fueled includerà rispetto alla versione originale del titolo di Naughty Dog pubblicato nel lontano 1999, ci sarà anche la personalizzazione dei kart.

I fan del racing game ricorderanno molto bene come ogni personaggio possedeva originariamente il proprio, unico e fedele kart, e questo forse contribuiva anche a donare ancora più personalità ad ognuno di loro. Tuttavia, i tempi cambiano, e la personalizzazione estetica è divenuta ormai uno degli elementi più diffusi all'interno dei più disparati generi videoludici: risulta comprensibile, quindi, come Beenox ed Activision abbiano voluto rendere possibile customizzare liberamente i nostri kart.

Il publisher e lo sviluppatore hanno pubblicato un nuovo apposito trailer del gioco, che ci mostra alcune varianti di kart che potremo assemblare. I giocatori potranno liberamente divertirsi a mettere insieme skin, parti meccaniche, sticker e altro ancora, senza dimenticare che gli stessi piloti saranno esteticamente modificabili a nostro piacimento grazie ai costumi alternativi.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Crash Team Racing Nitro Fueled sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 21 giugno. Recentemente è stata mostrata la nuova box art del gioco, ed è stato inoltre svelato il peso del download su Xbox One.