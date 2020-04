Crash Team Racing Nitro-Fueled presto in arrivo su PC?

Crash Team Racing Nitro-Fueled potrebbe presto arrivare su PC, o almeno questo è quanto si intuisce dalla pagina di supporto sul sito di Activision, che tra le piattaforme supportate cita anche Windows.

La pagina mostra lo stato del servizio online su PlayStation 4, Xbox One e Windows, il gioco non è però disponibile su PC... che il publisher abbia preannunciato involontariamente l'arrivo di Crash Team Racing Nitro-Fueled anche su questa piattaforma? Non è escluso che possa essersi trattato di un semplice errore e il riferimento a Windows potrebbe essere rimosso, magari sostituito da Switch (assente ogni riferimento alla console Nintendo), al momento la compagnia non ha diffuso commenti in merito.

Dopo i lanci di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy dunque anche Crash Team Racing potrebbe debuttare su Steam nelle prossime settimane, restiamo in attesa come detto di conferme o smentite. A fine marzo Activision ha pubblicato il Beenox Pack di CTR gratis per tutti come ringraziamento per la community, al momento non sono previsti ulteriori contenuti e il supporto post lancio sembra essere terminato, a meno di sorprese o regali imprevisti.

Crash Team Racing Nitro-Fueled ha riscosso un notevole successo riportando in vita il brand CTR, sono in molti a sperare ora in un possibile sequel o in un gioco completamente originale basato sulla serie.