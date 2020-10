Crash Team Racing Nitro-Fueled al prezzo più basso di sempre su Amazon

State cercando un modo per divertirvi all'impazzata in queste poche settimane che vi separano dall'arrivo sugli scaffali delle console di prossima generazione? Abbiamo ciò che potrebbe fare al caso vostro!

Amazon Italia ha dato un ulteriore taglio al prezzo di Crash Team Racing Nitro-Fueled per PS4, portandolo a soli 28,99 euro, il più basso di sempre mai raggiunto sulla piattaforma e-commerce. Il risparmio totale adesso ammonta al 28% sul prezzo base di 39,99 euro.

Per dovere di completezza segnaliamo che in offerta ci sono anche le edizioni per Xbox One e Nintendo Switch, anche se il risparmio complessivo non raggiunge quello della versione PlayStation 4.

L'eccellente supporto gratuito post-lancio a Crash Team Racing Nitro-Fueled si è concluso, ma adesso il gioco offre un quantitativo di contenuti smisurato, in grado di divertire per un lungo periodo sia in single player che in multigiocatore. Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché su Amazon i prezzi variano in continuazione e senza alcun preavviso. L'offerta, inoltre, è soggetta ad esaurimento scorte. Se siete ancora indecisi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Crash Team Racing: Nitro-Fueled.