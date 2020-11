Crash Team Racing Nitro Fueled: il prezzo più basso di sempre per il Cyber Monday

Per il Cyber Monday, uno dei giochi di Crash Bandicoot più amati è venduti è disponibile a prezzo scontato: parliamo naturalmente di Crash Team Racing Nitro Fueled, ora proposto in offerta solo fino alle 23:59 di oggi.

Crash Team Racing Nitro-Fueled per PS4 costa 28.99 euro, il prezzo più basso di sempre per il gioco Activision. In sconto troviamo anche le versioni per Xbox One e Nintendo Switch, anche se in quest'ultimo caso il risparmio è leggermente più basso rispetto alle versioni per PS4 e Xbox One.

Anche Crash Bandicoot 4 ha raggiunto il prezzo più basso per il Black Friday, la promozione è valida anche per la giornata di oggi, con il gioco venduto a 49,99 euro. Se siete indecisi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Crash Team Racing Nitro-Fueled, un gioco ideale per divertirsi durante le festività natalizie, certamente adatto a tutta la famiglia.

Il supporto post lancio di Crash Team Racing è terminato, questo vuol dire che andrete ad acquistare un gioco completo in ogni suo aspetto, non ci sono ulteriori DLC o espansioni in arrivo da acquistare separatamente.