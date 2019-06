Crash Team Racing Nitro Fueled per PS4 in offerta su Amazon, in attesa del Prime Day 2019

In attesa dell'Amazon Prime Day 2019 (previsto per il 15 e 16 luglio prossimi) vi segnaliamo l'offerta relativa a Crash Team Racing Nitro Fueled per PlayStation 4, in vendita a prezzo scontato sul noto sito di eCommerce, solamente per un periodo limitato.

"Crash è tornato dietro al volante! Spingi sull'acceleratore con Crash Team Racing Nitro-Fueled. Rivivi l'esperienza originale di CTR completamente rimasterizzata e goditi i fantastici contenuti aggiuntivi, in un unico pacchetto che ti manderà su di giri. Riscalda i motori con modalità, personaggi, piste, potenziamenti, armi e comandi originali. Conquista la gloria con kart e piste non presenti nel gioco originale. Gareggia con i tuoi amici e scala le classifiche online."

La versione PS4 del gioco include inoltre contenuti esclusivi come kart e piste retrò, oltre alle skin 32-bit per Crash, Coco e Cortex. Le altre versioni di Crash Team Racing (Xbox One e Nintendo Switch) sono in vendita al prezzo pieno di 39.99 euro, l'offerta vale dunque solamente per l'edizione PlayStation 4, se siete interessati approfittatene subito prima che le scorte vadano esaurite.